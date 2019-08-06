دينا فؤاد تتحدث عن دورها في "قيد عائلي" لـ"عين".. غدًا

تحل الفنانة دينا فؤاد ضيفةً على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، غدا الأربعاء.

تتحدث دينا عن دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأهم أعمالها ومواقع التواصل الاجتماعي وأعمالها المقبلة، فضلًا عن آخر أخبار النجوم العرب و الأجانب.

في نفس السياق، يحل المطرب أدهم سليمان ضيفًا في حلقة يوم الخميس ليتحدث عن كيفية دخوله للمجال الفني وموقفه من دخول مجال التمثيل حاليًا، وكذلك أعماله المقبلة.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11 مساءً، يومي الأربعاء والخميس.