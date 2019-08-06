رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدا من السفارة السعودية للغطمئنان على أحوال الطلاب (صور)



العربى والاسلامى ولها مكانة كبيرة وعظيمة لدى الشعب السعودى لذلك يقصدها الطلاب السعوديين للدراسة بها وجامعة المنصورة لها مكانة علمية مرموقة ولها تفوق متميز في شتى المجالات وتهتم برعاية الطلاب السعوديين وهناك تعاون متواصل بين الملحقية الثقافية وادارة الجامعة وادارة الوافدين للتعرف دوما على أحوال الطلاب ومستوى دراستهم والتواصل المستمر من أجل حل أى مشكلات تطرأ للطلاب السعوديين أثناء دراستهم

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور أشرف شومة مدير برنامج المنصورة - مانشستر للتعليم الطبى، الدكتورة عبير عبد اللطيف مدير برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.



و خلال اللقاء بحث الحضور المستوى الدراسى للطلاب السعوديين في الفرق المختلفة كما تم مناقشة بعض المتطلبات الخاصة بالطلاب السعوديين أثناء دراستهم بكليتى الطب وطب الأسنان.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة وعظيمة في نفوس المسلمين عامة والمصريين خاصة وهناك روابط الأخوة والصداقة بين البلدين وجامعة المنصورة تولى اهتماما كبيرا بالطلاب السعوديين فهم ابناء الجامعة وسفراء لها في مختلف المجالات وهناك تواصل مستمر بين الجامعة والملحقية لبحث وحل اى مشكلات تطرأ أثناء الدراسة بالنسبة للطلاب السعوديين.



وأشار الدكتور محمد عطية أن الجامعة ستقوم باتخاذ بعض الاجراءات التى من شأنها مساعدة الطلاب الوافدين والسعوديين باستقبال الطلاب الجدد قبل بدء العام الدراسى بقترة كافية لا تقل عن شهر ويسمى " شهر تمهيد أكاديمى " للتمهيد للطلاب أكاديميا قبل بدء الدراسة وبالأخص قبل الالتحاق بكليتى الطب وطب الأسنان.

وقال الدكتور خالد بن عبد الله النامى المستشار الثقافى للملكة العربية السعودية بمصر أن مصر لها دور وفضل كبير على العالم.