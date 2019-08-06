نيمار يخون برشلونة ويتجه للعدو اللدود

كشف تقارير إعلامية عن مفاجأة جديدة بخصوص رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال الإعلامي اجناسيو ميجيليز الصحفي في برنامج "الشيرينجويتو" أن نادي باريس سان جيرمان يتوقع قبول ريال مدريد لعرض الحصول على خدمات "نيمار" علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.





وأكد أن صفقة "نيمار" ستكلف خزينة النادي الملكي أقل من 200 مليون يورو بشكل مبدئي.





وأضاف "ميجيليز": " باريس سان جيرمان قدم العرض لنادي ريال مدريد، والأخير ينتظر قرار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق لحسم الصفقة بشكل نهائي".





وأوضح أن هناك اتفاق بين نيمار وريال مدريد منذ أشهر للإنتقال للنادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





يذكر أن نيمار ارتبط بالإنتقال لنادي برشلونة منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لكن نادي باريس سان جيرمان وضع بعض المعوقات أمام النادي الكتالوني تسببت في تعطل حسم الصفقة حتي الآن.