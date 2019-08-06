تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لمنحة 25% من مصروفات 4 كليات بجامعة النهضة

Advertisements

أعلنت جامعة النهضة الخاصة ببني سويف، برئاسة الدكتور حسام الملاحي، عن الشروط والأوراق المطلوبة للمنحة الإجتماعية بنسبة 25% من المصروفات، لكليات "الهندسة والإعلام وعلوم الحاسب والتسويق وإدارة الأعمال" بالجامعة.



وأكدت الجامعة، في بيان لها، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أنه تم تخصيص 50 منحة لكلية الهندسة وو15 لكلية الإعلام والعلاقات العامة وو10 منح لكلية علوم الحاسب و20 منحة لكلية والتسويق وإدارة الأعمال.



وحّددت الجامعة الشروط والأوراق الأتية للتقدم للمنحة، في البيان التالي: