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مانشستر يونايتد يختار بديل بوجبا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:59 م
مانشستر يونايتد يختار بديل بوجبا
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بدأ نادي مانشستر يونايتد في التفكير في أكثر من صفقة، إزاء الرحيل المحتمل للاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا، ووجه أنظاره حول نجم توتنهام، الدنماركي كريستيان إريكسن.




وفقاً لما أكدته العديد من وسائل الإعلام البريطانية، فإن إريكسن الحل الأمثل لإدارة المانيو ليحل بديلاً لبوغبا، حال رحيله عن أولد ترافورد.



ويمتلك النادي الإنجليزي ورقة ضغط على إدارة "السبيرز"، متمثلة في أن عقد إريكسن سينتهي في العام المقبل، وأنه إذا لم يجدد عقده مع فريقه هذا الموسم فبإمكانه الرحيل مجاناً في الصيف المقبل.



ويعد عامل الوقت الأزمة بالنسبة لإدارة "الشياطين الحمر" التي تسعى لحسم المسألة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا الخميس المقبل.



ويعد ريال مدريد ويوفنتوس هما الأقرب للحصول على خدمات بوغبا، الذي حال تباطؤ المفاوضات، سترفض إدارة النادي الإنجليزي السماح له بالرحيل.
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