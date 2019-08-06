لتحصيل كافة المعاملات مع الجهات الحكومية والمواطنين.. محافظ البحر الأحمر يلتقي بممثلي بنك التعمير والإسكان

Advertisements

التقى اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بممثلى بنك التعمير والاسكان لدراسة توقيع برتوكول بين المحافظة والبنك لتحصيل كافة المعاملات مع الجهات الحكومية والمواطنين.



وأكد المحافظ على تفعيل آلية التحصيل للأقساط الخاصة بإيجارات الوحدات السكنية وكذلك أقساط الاراضى فى ضوء قيام الدولة بحوكمة كافة المعاملات المالية.



وقدم ممثلي البنك الشكر للمحافظ لحفاوة الاستقبال، وكذلك كافة المجهودات التى تقوم بها المحافظة من مشروعات تخدم أهالى البحر الاحمر



حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة والاستاذ كمال سليمان مدير عام التخطيط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة