محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 99%

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أعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة بنجاح 99.49% للطلاب النظاميين،حيث تقدم للامتحان 13558 طالبًا وطالبة حضر منهم 12751، نجح منهم 12686،فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 99.23%،حيث تقدم للامتحان 829 حضر منهم 780 ونجح منهم 774 طالبًا وطالبة.



وبذلك بلغت النسبة العامة للنجاح في الدورين "الأول والثاني" للطلبة النظاميين 98.02% بينما بلغت النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين "الأول والثاني" 95.15%.



وعلى صعيد ترتيب الإدارات "للدور الثاني فقط "،فقد احتلت سمسطا المركز الأول بنسبة نجاح 99.93%، تلتها إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 99.89%،بينما جاءت إدارة الواسطى في المركز الثالث بنسبة نجاح 99.87%، وإدارة بني سويف في المركز الرابع بنسبة 99.45%،وفي المركز الخامس إدارة ناصر بنسبة 99.42%، فيما حصدت إدارة اهناسيا المركز السادس بنسبة نجاح 99.16%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 98.85%.



وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين "الأول والثاني"على النحوالتالي: إدارة بني سويف في المركز الأول بنسبة نجاح 99.02%، تلتها إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 98.52%،بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 98.49%، وإدارة سمسطا في المركز الرابع بنسبة 97.76%، وفي المركز الخامس إدارة اهناسيا بنسبة 97.69%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 97.35%،في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 96.09%.



تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد اعتمد "في نهاية مايو الماضي" نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20182019 بنسبة نجاح 72.88% للطلاب النظاميين،و29.18% لطلاب المنازل.

