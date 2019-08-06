ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 99%

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:56 م
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 99%
المستشار هاني عبد الجابر
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
أعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة بنجاح 99.49% للطلاب النظاميين،حيث تقدم للامتحان 13558 طالبًا وطالبة حضر منهم 12751، نجح منهم 12686،فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 99.23%،حيث تقدم للامتحان 829 حضر منهم 780 ونجح منهم 774 طالبًا وطالبة.

وبذلك بلغت النسبة العامة للنجاح في الدورين "الأول والثاني" للطلبة النظاميين 98.02% بينما بلغت النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين "الأول والثاني" 95.15%.

وعلى صعيد ترتيب الإدارات "للدور الثاني فقط "،فقد احتلت سمسطا المركز الأول بنسبة نجاح 99.93%، تلتها إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 99.89%،بينما جاءت إدارة الواسطى في المركز الثالث بنسبة نجاح 99.87%، وإدارة بني سويف في المركز الرابع بنسبة 99.45%،وفي المركز الخامس إدارة ناصر بنسبة 99.42%، فيما حصدت إدارة اهناسيا المركز السادس بنسبة نجاح 99.16%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 98.85%.

وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين "الأول والثاني"على النحوالتالي: إدارة بني سويف في المركز الأول بنسبة نجاح 99.02%، تلتها إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 98.52%،بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 98.49%، وإدارة سمسطا في المركز الرابع بنسبة 97.76%، وفي المركز الخامس إدارة اهناسيا بنسبة 97.69%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 97.35%،في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 96.09%.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد اعتمد "في نهاية مايو الماضي" نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20182019 بنسبة نجاح 72.88% للطلاب النظاميين،و29.18% لطلاب المنازل.
Advertisements
المزيد عن: مصر بني سويف اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية