استكمالاََ لنجاحات زراعة الكلي اجراء عمليتين جراحتين جديدتين بمستشفي سوهاج الجامعي

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تفقد، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عمليات زراعة الكلي التي أجرتها المستشفي الجامعي، يرافقه الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورحسان النعمانى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور أسامة الشريف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



وخلال جولته أوضح الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة تسعى جاهدة إلى توفير خدمة طبية متميزة لخدمة مرضي الكلي بالمحافظة ومحافظات صعيد مصر المجاورة، واليوم تشهد المستشفى الجامعي نجاح إجراء عمليتين زرع كلى بالمستشفى الجامعى بأيدى سوهاجية خالصة، والحالتين بحالة صحية جيدة، مشيدًا بالفريق الطبي المتميز بقسم المسالك البولية والذى يضم الدكتورعبد الباسط بدوى والدكتور محمد ضياء سليم، إضافة إلى الفريق المعاون والمتمثل في الدكتور علي طه القرياتي والدكتور عماد أبو خبر.



وأشار عزيز إلى أن ماحققته المستشفى الجامعي لجراحة الكلى يعد إضافة هامة للمنظومة الطبية للجامعة، فقد تم اليوم إجراء عمليتين جراحتين لزراعة الكلي، إضافة إلى ١٨ عملية علي مدار الثلاث سنوات الماضية ليصل عدد حالات زرع الكلي إلى ٢٠ حالة وبنسبة نجاح 100%، وبأيدي فريق طبي متكامل من أطباء جامعة سوهاج، مما يدعو للفخر والاعتزاز لإدارة الجامعة ولكافة المنتسبين إليها.



وقال الدكتور علي طه القرياتي أستاذ أمراض الكلي أنه تم إجراء عملية زرع كلى لطالب عمره 16 عام وهو الآن يتمتع بحالة جيدة، مضيفًا أن نجاح مثل هذه العمليات يتطلب مجهود طبي كبير، بداية من تحضير المريض بوحدة الكلي والذي يستغرق عدة شهور قبل الزرع، وصولا إلي مرحلة المتابعة الدورية من قبل الفريق الطبي لرعاية المريض مابعد عملية زراعة الكلي، بإجراء كافة التحاليل والفحوصات الإكلينيكية بعيادة زرع الكلي بالمستشفى.



وأوضح الدكتور عماد أبو خبر مدرس أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب أن عملية الزرع تتم من المتبرعين من أقارب المرضى من الدرجة الأولى، ويتم ذلك بالتعاون المشترك بين الأطراف المعنية بالزرع وهى أقسام جراحة المسالك البولية، الباطنة العامة والتخدير والعناية المركزة.



جدير بالذكر أن جولة رئيس الجامعة شملت زيارة وحدة زراعة الكلي، قسم النساء والتوليد، قسم الحالات الحرجة، قسم الأنف والأذن والحنجرة، كما تابع سير العمل بمشروع حملة التطعيم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد.