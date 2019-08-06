ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وكما غادر عدد 761 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40197 من البضائع العامة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39614 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57938 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3454 طن فوسفات و2204 طن رمل.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 620 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 807 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7538 طن حديد و3900 طن خردة و17500 طن قمح و35000 طن ذرة و1824 طن خشب.

صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء دمياط، بأن الميناء استقبل اليوم الثلاثاء، 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة بينما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.