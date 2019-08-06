كريم تايم: شغفي بالتمثيل بدأ منذ الصغر.. وهدفي إخراج مسرحية لـ"الزعيم" عادل إمام (صور)

أعرب الفنان الشاب كريم شاهول الشهير بـ"كريم تايم"، بحصوله على جائزة درع "يوتيوب" الفضي عقب تجاوز قناته الخاصة بها 100 ألف مشترك.

وقال كريم تايم، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بإن الجائزة ستدفعه لتقديم أفضل الأعمال خاصة وأنه يعيش حاله فنية خاصة عقب نجاح برنامجه الكوميدي "يسعد مساكم" وهو من نوعية "ستاند أب كوميدي"، وتعاون فيه مع النجمة المصرية شيماء سيف في بعض الحلقات والتي عرضت على إحدى قنوات الإمارات.

وأوضح بأن البرنامج قدم وجبة كوميدية رائعة للجمهور العربي في مختلف البلدان العربية، ويتناول بعض السلبيات الموجودة فى مجتمعاتنا ويبحث عن علاج جذري لها عن طريق الكوميديا.

وأضاف بأن شغفه بالتمثيل بدأ منذ الصغر عندما كان يشاهد أفلام "الزعيم" عادل إمام، وأن من أكبر طموحاته خلال الفترة المقبلة هو قيامه بإخراج عمل مسرحي لـ"الزعيم" يجول به مسارح المنطقة العربية بين مصر والسعودية والكويت والإمارات.

يذكر أن كريم تايم عرض له في موسم رمضان الماضي مسلسل "الجار" على إحدى القنوات الخاصة الخليجية، وتناول من خلاله عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.