ضحية كبرى لبوجبا في ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أزمة جديدة ستضرب الريال حال التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش سيكون المتضرر الأكبر من قدوم الفرنسي بوجبا إلى سانتياجو برنابيو.

وتابع الموقع الإسباني، في حال انتقال بوجبا إلى ريال مدريد قد يكتب النهاية للوكا مودريتش مع الفريق الملكي وقد نراه خارج أسوار السانتياجو برنابيو قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى فريقا آي سي ميلان وإنتر ميلان في التعاقد مع لوكا مودريتش ، ويمكن للريال الجلوس للتفاوض على بيع مودريتش بشرط قدوم بوجبا.