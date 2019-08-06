ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضحية كبرى لبوجبا في ريال مدريد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:45 م
ضحية كبرى لبوجبا في ريال مدريد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أزمة جديدة ستضرب الريال حال التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

 

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش سيكون المتضرر الأكبر من قدوم الفرنسي بوجبا إلى سانتياجو برنابيو.

 

وتابع الموقع الإسباني، في حال انتقال بوجبا إلى ريال مدريد قد يكتب النهاية للوكا مودريتش مع الفريق الملكي وقد نراه خارج أسوار السانتياجو برنابيو قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

 

ويسعى فريقا آي سي ميلان وإنتر ميلان في التعاقد مع لوكا مودريتش ، ويمكن للريال الجلوس للتفاوض على بيع مودريتش بشرط قدوم بوجبا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية