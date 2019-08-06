تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم

أختتمت البورصة المصرية، جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية.





وربح رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 375.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 34.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.44%، والعرب على 6.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.76%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 995 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 723 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13655 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 16647 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.