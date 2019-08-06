وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بـ٦ أكتوبر استعدادا للمونديال

تفقد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، و التى سوف تستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

كما تضم الصالة الرياضية المغطاة مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.

وخلال جولته التفقدية إستمع صبحي لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا، حيث وجه بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وقال وزير الرياضة ان صالة الالعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع ل ٤٥٠٠ آلاف متفرج سوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية، لافتا الي أن مصر حاليا تعيش طفرة ونهضة رياضية كبري سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وفي المقابل وجه المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها حاليا من أجل الاستعداد لإستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، مشيرا الي الدعم الكامل الذي توفره وزارة الشباب والرياضة من أجل الاعداد الجيد لمنتخب مصر الذي سيخوض غمار بطولة العالم.

وفي سياق آخر تفقد وزير الرياضة الصالة المغطاة متعددة الأغراض بالمحور الخدمي بمدينة ٦ اكتوبر، حيث إطلع على كافة الأعمال الجارية بها مؤكدا على أن مدينة السادس من أكتوبر أصبحت واحدة من المدن التى تشهد طفرة إنشائية رياضية كبيرة.