عاجل.. نجم الأهلي يصدم الفريق بقرار ناري
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:33 م
محمد الصو
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رفض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الجارية.
وكان ماهر، تمسك بالرحيل نهائيا في ظل تلقيه عدة عروض محلية وعربية، للعب ضمن صفوفها بداية من الموسم الجديد، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، بالموسم الماضي.
وخرج ماهر، من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، منتصف الموسم الماضي، بالإضافة إلى تضاؤل فرص مشاركته بالموسم الجديد عقب التعاقد مع محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز سبورت الشهر الحالي.
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