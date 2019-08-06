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تعرف على الحد الأدنى لكليات الفنون بتنسيق المرحلة الثانية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:30 م
تعرف على الحد الأدنى لكليات الفنون بتنسيق المرحلة الثانية
صورة أرشيفية
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رضا سلامة
 
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كشفت الحدود الدنيا، لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 -2020، اليوم الثلاثاء، عن أن الحد الأدنى للقبول لشعبة "علمي رياضة" بكليات الفنون الجميلة "عمارة" جامعة حلوان بـ380.5% أي بنسبة 92.8%.

وجاء القبول بكلية الفنون الجميلة " عمارة" جامعة الإسكندرية بحد أدنى 387.5 درجة أي بنسبة 94.4%، والقبول بحد أدنى كلية الفنون الجميلة " عمارة" جامعة المنصورة 376 درجة أي بنسبة 91.7%.

كما كشفت عن أن القبول بكلية الفنون الجميلة "عمارة" جامعة أسيوط، بحد أدنى 372.5 درجة أي بنسبة 90.8%، والقبول بكلية الفنون الجميلة " عمارة" جامعة المنيا، بحد أدنى 372 درجة أي بنسبة 90.7%.

ثم جاء القبول بكلية الفنون الجميلة "فنون" بجامعة المنصورة بحد أدنى 366.5 درجة أي بنسبة 89.4%، والقبول بكلية الفنون الجميلة " فنون" جامعة الأقصر، بحد أدنى 366 درجة أي بنسبة 89.3%.
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