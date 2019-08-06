الصين تحذر متظاهري هونج كونج من "اللعب بالنار"



وعانت هونج كونج أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في بعض الأحيان بمعارضة قانون تسليم المجرمين الذي تم تعليقه الآن، والذي كان من شأنه السماح بمحاكمة المشتبه بهم في محاكم البر الرئيسي.

ولكن الاحتجاجات تضخمت في رد فعل عكسي أوسع ضد حكومة المركز المالي الآسيوي، ويغذيها خوف كثير من السكان من تآكل الحريات تحت السيطرة المشددة المتزايدة للحزب الشيوعي في بكين.

وكانت هناك مجموعة صغيرة من المتطرفين العنيفين في طليعة الاحتجاجات، مع "بعض المواطنين الطيبين الذين تم تضليلهم وإكراههم على الانضمام"، وفقًا للوثيقة المنسوبة إلى مسؤولين اثنين، هما يانغ غوانغ وشو لويينغ.



وقال أن القوات المناهضة للصين هي "العقل المدبر وراء الكواليس" الذين "شجعوا المتظاهرين علنًا وبصراحة".



وقال المكتب "نود أن نوضح للمجموعة الصغيرة جدا من المجرمين عديمي الضمير والعنف والقوى القذرة وراءهم: أولئك الذين يلعبون بالنار سوف يهلكون بها".



وأضاف: "في نهاية اليوم، سيتم معاقبتهم في النهاية".



وسارعت الصين إلى وصف المسؤولين الأمريكيين بأنهم "أيادي سوداء" تحرض على الاضطرابات في هونغ كونغ في محاولة لاحتواء تنمية الصين، ولكنها لم تقدم أي دليل ملموس.



وحثت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوريين يوم الجمعة إدارة ترامب على تعليق المبيعات المستقبلية للذخائر ومعدات مكافحة الحشود لشرطة هونغ كونغ، التي اتهمت باستخدام القوة المفرطة.



أطلقت الشرطة يوم الاثنين الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مستعمرة بريطانية سابقة بعد أن أصاب إضراب عام وسائل النقل وحذر الزعيم التنفيذي في المدينة المدعوم من بكين كاري لام من أن ازدهارها في خطر.



تجاوزت الاحتجاجات المعارض السابق للمعارضة من حيث الحجم والكثافة، والذي بدا متأثرًا برفض لام مرة أخرى لتلبية أي من مطالب المحتجين، بما في ذلك استقالتها وتحقيقات مستقلة في استخدام الشرطة للقوة.



وتعد الاحتجاجات أكبر تهديد سياسي لحكومة هونج كونج منذ عودة الإقليم إلى الحكم الصيني في عام 1997، وأحد أكبر التحديات الشعبية للزعيم الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.



وخلال المؤتمر الصحفي، وصف يانغ جيش التحرير الشعبي الصيني بأنه "قوة قوية تدافع عن كل شبر من أراضيها المقدسة"، وقال إن الحكومة المركزية لن تسمح لأي "اضطراب" يتجاوز سيطرة حكومة هونغ كونغ على تهديد الوحدة أو الأمن الوطني.



وأضاف: "جيش التحرير الشعبى الصينى هو قوة، ولكن أيضا قوة حضارية".



وقال: "طالما أنها تتمتع بدعم قوي من الحكومة المركزية والشعب الصيني، فإن حكومة هونغ كونغ والشرطة" قادرة تمامًا على معاقبة تلك الأنشطة الإجرامية واستعادة النظام العام والاستقرار ".



خلال المؤتمر الصحفي، وصف يانغ جيش التحرير الشعبي الصيني بأنه "قوة قوية تدافع عن كل شبر من أراضيها المقدسة"، وقال إن الحكومة المركزية لن تسمح لأي "اضطراب" يتجاوز سيطرة حكومة هونغ كونغ على تهديد الوحدة أو الأمن الوطني.



وقال يانغ "جيش التحرير الشعبى الصينى هو قوة قوة ولكن أيضا قوة حضارية".



وقال أيضًا: "طالما أنها تتمتع بدعم قوي من الحكومة المركزية والشعب الصيني، فإن حكومة هونغ كونغ والشرطة" قادرة تمامًا على معاقبة تلك الأنشطة الإجرامية واستعادة النظام العام والاستقرار".



قالت الصين اليوم الثلاثاء: "أن المحتجين في هونج كونج يجب ألا "يلعبوا بالنار" وأن يخطئوا في ضبط النفس الذي تفرضه بكين، في أعنف توبيخ لها حتى الآن من "المجرمين" وراء المظاهرات في المدينة الذين تعهدت بتقديمهم للعدالة.