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"آثار خنق حول الرقبة".. النيابة تستمع لأقوال والد الطفل المقتول بكرداسة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:26 م
آثار خنق حول الرقبة.. النيابة تستمع لأقوال والد الطفل المقتول بكرداسة
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إيريني صفوت
 
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تواصل نيابة كرداسة، التحقيق حول واقعة العثور على طفل ويدعى "أحمد" مقتولًا بكرداسة، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وتستمع النيابة الآن لأقوال والد الطفل، فيما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة

وأمرت نيابة كرداسة بتشريح جثة الطفل، للتصريح بالدفن والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وأفاد مصدر داخل النيابة، بأنه عثر على آثار خنق حول رقبة الطفل.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بعد اختفائه فانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد.ع"، وجار التحريات حول الواقعة.
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