أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:20 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2019، وذلك بعدما شهدت العملة الأوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر اليورو الأوروبي بحسب موقع الدولار لايف في البنوك وجاءت على النحو التالي:
سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 1-8-2019
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك المركزى
18.56 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.52 جنيه للشراء.
و18.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.55جنيه للشراء.
18.73جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.61 جنيه للشراء.
18.74جنيه للبيع.
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