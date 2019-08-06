ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:20 م
أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019
سعر اليورو مقابل الجنيه
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال  التعاملات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2019، وذلك بعدما شهدت العملة الأوروبية حالة من الارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر اليورو الأوروبي بحسب موقع الدولار لايف في البنوك وجاءت على النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 1-8-2019

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى
 18.56 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 18.52 جنيه للشراء.
 و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.55جنيه للشراء.
18.73جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.58 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.61 جنيه للشراء.
18.74جنيه للبيع.
Advertisements
المزيد عن: سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية