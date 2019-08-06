لجنة المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية تزور محافظة الشرقية

زار أعضاء لجنة المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية برئاسة اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية والدكتورة نشوى يحيى مديرة متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية، محافظة الشرقية وذلك لمتابعة موقف وانتظام سير العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين والقضايا المجتمعية، ومتابعة ما تم تنفيذه واتخاذه من قرارات لحل تلك الشكاوى، ونسب التنفيذ والوقوف على أية احتياجات ومتطلبات لانتظام سيرالمنظومة وتفعيلها.





وتعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات والمجالات وكذلك سرعة التفاعل مع المشكلات وحلها مع التشديد علي جميع الجهات الحكومية بسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين وذلك من أجل تحقيق المزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم وإيجاد حلول جذرية للمشكلات والقضايا الجماهيرية.





وخلال الزيارة قام أعضاء الوفد وبرفقتهم اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد بتفقد شوارع ( طلبه عويضه - عمر بن الخطاب - ابو بكر الصديق ( شارع الإستاد ) ومنطقة فلل الجامعة - مساكن الإستاد - جمال عبد الناصر) لمتابعة نسبه الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي يتضررون فيها من تجمعات القمامة بتلك الشوارع ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة شوارع وميادين المحافظة.





كما قام الوفد بتفقد مكتب منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس مدينة الزقازيق وحى أول الزقازيق، والالتقاء بالعاملين به للاطمئنان على انتظام سير العمل فى تلقى الشكاوى والرد عليها، وكان في إستقبالهم الأستاذ محمد الصافى رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس أسعد السيد رئيس حى أول الزقازيق و المحاسب أحمد جابر رئيس حى ثان الزقازيق.



