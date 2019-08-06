نصر سالم: "ترامب" يحاول الضغط على الصين لتحقيق مكاسب اقتصادية

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما تقوم به الصين من تحذير أمريكا من مغبة نشر صواريخ في آسيا والمحيط الهادئ، لفهمها الاستراتيجية الأمريكية.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ وصوله للحكم ويعمل وفقًا لاستراتيجية حافة الهاوية مع جميع الدول، فمنذ أيام قليلة أعلن خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الحد من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى الموقعة مع روسيا، ويحاول الضغط على الصين لتحقيق مكاسب اقتصادية.



وتابع، أن الولايات المتحدة لن تصعد أكثر من ذلك، لأن أي تصعيد عسكري لن يكون في صالح أمريكا ولا الصين ولا العالم أجمع، وسوف يؤدي لخسارة أمريكا اقتصاديًا، وهو ما يخشاه "ترامب" لعدم خسارة الناخب الأمريكي في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن الصين تعلم حدود قدراتها، وتعلم أين تتوقف الولايات المتحدة.

