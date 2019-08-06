"مصر للطيران" تسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:17 م
احمد رفعت صديق
Advertisements
Advertisements
أعلن الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس عن تسيير ١٧٥ رحلة جوية داخلية وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع ١٤٢ رحلة منتظمة، و٣٣ رحلة إضافية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف "خليل" أنه تقرر تسيير ٤٢ رحلة منتظمة، و٤ رحلات إضافية إلى شرم الشيخ، و٤٦ رحلة منتظمة، و٢٠ رحلة إضافية إلى الغردقة، و٢٧ رحلة منتظمة، و٩ رحلات إضافية إلى أسوان، و٢٧ رحلة منتظمة إلى الأقصر وذلك تلبية لرغبة كثير من العملاء في قضاء اجازة عيد الأضحى في مدن الجذب السياحية المصري.
Advertisements
المزيد عن: مصر للطيران عيد الأضحي المبارك اجازة عيد الأضحي أخبار مصر
- "مصر للطيران" تسير 153 رحلة جوية خلال أعياد الربيع وشم النسيم
- "مصر للطيران": ٢١٢١ رحلة منتظمة للمحافظات السياحية خلال أعياد رأس السنة
- "مصر للطيران" تسير 126 رحلة داخلية لمناطق الجذب السياحي بأعياد الربيع
- ننشر عروض رحلات مصر للطيران بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة
- تصل لـ 40%.. ننشر تخفيضات رحلات مصر للطيران بمناسبة الكريسماس
- 'مصر للطيران' تُسيّر 440 رحلة منتظمة وإضافية خلال أعياد الربيع إلى مدن الجذب السياحي بمصر