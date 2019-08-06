"مصر للطيران" تسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى

أعلن الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس عن تسيير ١٧٥ رحلة جوية داخلية وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع ١٤٢ رحلة منتظمة، و٣٣ رحلة إضافية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.



