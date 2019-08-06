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"مصر للطيران" تسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:17 م
مصر للطيران تسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية للمدن السياحية خلال عيد الأضحى
طائرة مصر للطيران - صورة أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
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أعلن الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس عن تسيير ١٧٥ رحلة جوية داخلية وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بواقع ١٤٢ رحلة منتظمة، و٣٣ رحلة إضافية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "خليل" أنه تقرر تسيير ٤٢ رحلة منتظمة، و٤ رحلات إضافية إلى شرم الشيخ، و٤٦ رحلة منتظمة، و٢٠ رحلة إضافية إلى الغردقة، و٢٧ رحلة منتظمة، و٩ رحلات إضافية إلى أسوان، و٢٧ رحلة منتظمة إلى الأقصر وذلك تلبية لرغبة كثير من العملاء في قضاء اجازة عيد الأضحى في مدن الجذب السياحية المصري.
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