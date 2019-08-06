بـ"عتلة حديدية".. حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج في الوايلي
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:18 م
داليا عادل
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أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس عاطلين لسرقتهما مخزن زجاج في منطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتعود البداية عن تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من صاحب مخزن زجاج- كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 مفصلات و66 مفصلة كالون، شنيور من داخل المخزن ملكه بالانتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، سبق اتهامهما في 4 قضايا متنوعة.
وكما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتعود البداية عن تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من صاحب مخزن زجاج- كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 مفصلات و66 مفصلة كالون، شنيور من داخل المخزن ملكه بالانتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، سبق اتهامهما في 4 قضايا متنوعة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عتلة حديدية) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيىء النية "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4أيام.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4أيام.
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