إقامة أكبر مهرجان للتمور بمشاركة دولية ومنظمات عالمية في الوادي الجديد



وأكد الزملوط بأن إقامة مهرجان دولي كبير على أرض المحافظة يعد تتويجا للنجاحات التي حققتها المحافظة في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة التمور بالوادي الجديد التي تعد من أكبر المحافظات المنتجة والمصدرة للتمور على مستوى الجمهورية.



وأوضح الزملوط، أن الشركة المنظمة للمهرجان بصدد زيارة المحافظة خلال الفترة القادمة للإعداد والتجهيز للمهرجان، مشيرا بأن المحافظة بكافة أجهزتها ستتعاون بشكل كامل لإنجاح المهرجان الذي سيساهم في زيادة حركة التجارة والرواج السياحي للمحافظة بشكل محلي وعالمي.

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استضافة المحافظة المهرجان الخامس للتمور خلال نوفمبر المقبل، والذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو )، مشيرًا إلى أن المهرجان سيتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشتريين والمستوردين من مختلف دول العالم.