محافظ القاهرة يتفقد مشروع روضة السيدة زينب (صور)
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:14 م
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مشروع روضة السيدة زينب والجاري إعادة تسكين أهالي المنطقة العشوائية، التي كانت تسمى تل العقارب، والتي تم إزالتها واستضافة سكانها مؤقتا بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر لحين الانتهاء من المشروع وإعادتهم إليه.
وأكد المحافظ بأنه تم الانتهاء حاليًا من تسكين 500 أسرة ونقلهم إلى وحداتهم السكنية المفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة المنزلية اللازمة.
وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، وكلف اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة بتعيين شركة نظافة خاصة أو متعهد مسئول عن نظافة المشروع بالكامل على مدار اليوم من خلال 3 ورديات على أن تتولى الجمع المنزلي من الوحدات ونظافة الشوارع الداخلية للمشروع، كما أصدر تعليماته بسرعة تركيب البوابات الخاصة بالمشروع على أن يتم مراعاة تناسقها وتناغمها مع المشروع.
كما شدد المحافظ على أن يتولى جهاز إدارة المشروع المرور بصفة يومية على وحدات المشروع وعدم السماح بأي مخالفات أو تغييرات في شكل المشروع أو استخدامها في غير الغرض المخصصة لها وسحب الوحدة نهائيًا من المخالف.
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