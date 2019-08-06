مفاجأة.. غياب طارق حامد وفرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وبطل الصومال
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:12 م
الفجر الرياضي
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تقرر غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي عن مباراة الزمالك المقبلة
امام فريق ديكاداها الصومالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويأتي غياب الثنائي بسبب حصولهم على راحة عقب انتهاء منافسات بطولة
كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الابيض بقيادة
طارق يحيي.
ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل على
ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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