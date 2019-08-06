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بلغاريا تسعى لشراء 150 مركبة مدرعة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:14 م
بلغاريا تسعى لشراء 150 مركبة مدرعة
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت وزارة الدفاع البلغارية اليوم الثلاثاء إن بلغاريا أرسلت طلبًا إلى أربع دول أوروبية لتقديم مقترحات بشأن 150 مركبة مدرعة.

وقالت وزارة شؤون البلقان في بيان إن دولة البلقان التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2004 دعت لتقديم عطاءات في مناقصة بقيمة 1.46 مليار ليف (836.24 مليون دولار) من ألمانيا وفنلندا وفرنسا وسويسرا.

تطلب صوفيا من الشركات المصنعة تقديم عطاءات بحلول 31 أكتوبر حيث تخطط دولة البحر الأسود لاختيار فائز بحلول 20 ديسمبر.

ولا يزال بعض حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية الذين كانوا ذات يوم من الأقمار الصناعية السوفيتية يعتمدون على الطائرات العسكرية الروسية - ثلثي المعدات العسكرية البولندية يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية قبل عام 1991، على سبيل المثال.

وتهدف بلغاريا إلى رفع نفقاتها الدفاعية السنوية إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2024.
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