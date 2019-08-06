ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الجوازات" تستعرض نتائج خطة قدوم الحجاج.. غداً

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:10 م
الجوازات تستعرض نتائج خطة قدوم الحجاج.. غداً
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يعقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مؤتمراً صحفياً بمحافظة جدة غداً، يتناول فيه نتائج خطة الجوازات لمرحلة قدوم الحجاج من خارج المملكة، والقرارات الإدارية الخاصة بمخالفي تعليمات الحج.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد باشرت مهامها في موسم الحج الحالي منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي، حيث استقبلت إدارات الجوازات في المنافذ الدولية حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل إجراءات دخولهم.
وهيأت الجوازات في الحج العناصر البشرية المؤهلة، والإمكانات الفنية والأجهزة التقنية المتطورة، لإنجاز تنفيذ خطة العمل بسرعة ودقة، من خلال جوانب إدارية وميدانية وأمنية وإعلامية في جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، إلى جانب مواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية