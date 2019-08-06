"ليل خارجي" على osn ومنصة wavo

انطلق على قنوات osn ومنصة العرض الإلكترونية wavo العرض المشفر لفيلم " ليل خارجي"، والذي حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت عرضه.

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والذي يقام في الفترة من ٤ لـ٨ أكتوبر المقبل ليواصل الفيلم رحلته مع المهرجانات السينمائية الكبرى والتي كان آخرها فوزه بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي.

وكان الفيلم قد تم عرضه عرضا خاصا في مدينتي نيويورك وواشنطن، بعد مشاركاته في مهرجانات هامة بأمريكا منها بالم سبرينغ وسياتل.

وكان الفيلم قد عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة وجمهوريتي تونس والجزائر ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقريبا بالجزائر.

الفيلم إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك في مهرجاني مراكش، و ستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز إعجاب النقاد و بيعت كل تذاكر حفلاته.

الفيلم بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأفضل فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية.