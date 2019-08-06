عاجل| تعرف على تنسيق المرحلة الثانية.. و94.02 % للهندسة
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:17 م
Advertisements
Advertisements
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدني لكليات الهندسة توقف عند 94.02% لطلاب الهندسية بالثانوية العامة، معلنة أن الحد الأدنى لكليات الحاسبات توقف عند 90.73%، فيما توقف الحد الأدنى لكليات التمريض عند 90.12%، والحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة عمارة 90.73% والحد الأدنى للفنون التطبيقية 93.17%.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء؛ لإعلان نتيحة المرحلة الثانية من التنسيق.
وكانت انطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى.
واستمرت حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
Advertisements
المزيد عن: طلاب وجامعات تنسيق الهندسة المرحلة الثانية اخبار مصر اخبار الطلاب
- "الفجر" ينشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2017 للقبول بالجامعات (فيديو)
- نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2018
- التعليم العالي: انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى ٧٨% للعلمي و ٦٨% للأدبي
- وزير التعليم العالي: 142962 متقدما بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات
- مكتب التنسيق يعلن موعد طباعة بطاقة الترشيح للقبول بالجامعات .. إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
- لطلاب الثانوية.. "التعليم العالي" تُعلن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019 لتسجيل الرغبات
- تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ .. سجل رغبتك الآن عبر هذا الرابط
- تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019 عبر موقع التنسيق .. مفاجأة سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 بشأن كليات الهندسة
- Tansik المرحلة الثانية 2019 عبر رابط بوابة الحكومة الإلكترونية .. اعرف طريقة تسجيل الرغبات بالتنسيق 2019 - 2020
- غدا.. إعلان نتبجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019