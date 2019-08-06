عاجل| تعرف على تنسيق المرحلة الثانية.. و94.02 % للهندسة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدني لكليات الهندسة توقف عند 94.02% لطلاب الهندسية بالثانوية العامة، معلنة أن الحد الأدنى لكليات الحاسبات توقف عند 90.73%، فيما توقف الحد الأدنى لكليات التمريض عند 90.12%، والحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة عمارة 90.73% والحد الأدنى للفنون التطبيقية 93.17%.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء؛ لإعلان نتيحة المرحلة الثانية من التنسيق.





وكانت انطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى.



