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رسميا.. بيراميدز يوافق على إعارة بينافنتي إلى نانت الفرنسي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:10 م
رسميا.. بيراميدز يوافق على إعارة بينافنتي إلى نانت الفرنسي
البيروفي كريستيان بينافنتي
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محمد الصو
 
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وافق مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، على رحيل البيروفي كريستيان بينافنتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نانت الفرنسي، لمدة عام على سبيل الإعارة.


واجتاز اللاعب الكشف الطبي صباح اليوم بناديه الجديد، وقام بتوقيع عقود إعارته لمدة عام مع وجود بند يتيح للنادي الفرنسي بالشراء النهائي بعد دفع 5 ملايين يورو.


وكان بينافنتي انتقل لصفوف بيراميدز سبورت، بداية الموسم الماضي مقابل 6 ملايين يورو، إلا أن خروجه من التشكيل الأساسي وابتعاده عن صفوف منتخب بلاده جعله يتخذ قرارا بالرحيل للعودة للمشاركات الأساسية.

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