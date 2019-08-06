"طاقة النواب": ما حققته مصر في الكهرباء والطاقة إنجاز تاريخي غير مسبوق

Advertisements

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الوطنى السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بصفة عامة، وعن قطاع الكهرباء والطاقة بصفة خاصة، وتأكيده أن هذا القطاع شهد تطورًا كبيرًا للغاية خلال السنوات الماضية، حيث إن الدولة انتقلت من الحاجة للكهرباء إلى الاكتفاء الذاتى من الطاقة والكهرباء وتحقيق احتياطى يزيد عن 20%.



وأكد "السويدي"، أن ما حققته مصر فى قطاعات الكهرباء والطاقة إنجازا تاريخيا غير مسبوق عالميا وفى تاريخ أى دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك بفضل الدعم والمتابعة الشخصية وبصفة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل ما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء والبترول والغاز، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى أمام المؤتمر أنه من الممكن الاستفادة من الفائض فى التيار الكهرباء فى بعض دول الجوار، وعمل مشروع الربط الكهربائى مع الدول المجاورة سواء مع ليبيا أو السودان أو الأردن أو قبرص، أو السعودية.



ووجه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس السيسى على كلماته التى قال فيها بالنص أمام الحاضرين: "متنسوش إحنا كنا فى وضع تانى خالص إحنا كنا دولة على وشك الانهيار والضياع والشعب فقد الأمل والثقة فى مستقبل أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين وإعادة الثقة فى أنفسهم أنهم قادرون على تحقيق غد أفضل"، مؤكدا أن هذه الكلمات الصادقة من الرئيس السيسى تؤكد قدرة مصر وقائدها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها على تحقيق المستحيل ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.

