في الذكرى الرابعة لإنشاء قناة السويس الجديدة.. شاهد "وعد رئيس ووفاء شعب"



هذا وقد قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تصل حاليا بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبين قارتي آسيا وأفريقيا.





وأشار "مميش"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن عائدات قناة السويس المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحياة دبت في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإنشاء القناة الجديدة، مؤكدًا أن قناة السويس ستكون قلب حركة التجارة العالمية الفترة القادمة.





وأوضح أن عاائدات قناة السويس في ازدياد منذ 2014 وحتى الآن، حيث حققنا هذا العام عائد يصل إلى 100،4 مليار جنيه، وهو أكبر عائد في تاريخ قناة السويس، ويعود بالنفع على الشعب المصري، بالإضافة إلى أنه معدلات مرور السفن في إزدياد وهو ما يؤكد نجح فكرة قناة السويس الجديدة.



عرض مؤتمر الإعلان عن عائدات قناة السويس في الذكرى الرابعة لإنشاء قناة السويس فيلم تسجيلي بعنوان، "وعد رئيس.. ووفاء شعب".