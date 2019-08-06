برشلونة يفلت من عقوبات "ميسي"

أفلت فريق برشلونة الإسباني من العقوبات المالية بسبب غياب ليونيل ميسي عن المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض ليونيل ميسي ميسي لإصابة في الساق يوم أمس الاثنين وانسحب من التدريبات على الفور، وتم استبعاده من قائمة الفريق التي سافرت إلى أمريكا من أجل خوض مباراتي نابولي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه لن يكون هناك أي عقوبة مالية لأن غياب ميسي سيكون بسبب الإصابة وليس اختياريًا، وسيحصل برشلونة على كامل مستحقاته المالية من المشاركة في المباراتين بحسب الاتفاق المبرم.