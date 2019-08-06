برشلونة يفلت من عقوبات "ميسي"
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:52 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أفلت فريق برشلونة الإسباني من العقوبات المالية بسبب غياب ليونيل ميسي عن المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرض ليونيل ميسي ميسي لإصابة في الساق يوم أمس الاثنين
وانسحب من التدريبات على الفور، وتم استبعاده من قائمة الفريق التي سافرت إلى أمريكا
من أجل خوض مباراتي نابولي.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه لن يكون
هناك أي عقوبة مالية لأن غياب ميسي سيكون بسبب الإصابة وليس اختياريًا، وسيحصل برشلونة
على كامل مستحقاته المالية من المشاركة في المباراتين بحسب الاتفاق المبرم.
Advertisements
المزيد عن: ميسي صفقات برشلونة برشلونة اخبار ميسي
- سر غامض وراء انتقام الـ"فيفا" من ميسي
- أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16/2/2019 .. ميسي يحرج البارسا
- الشرط الجزائي يربك حسابات برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 23 مارس.. الصفقة الكبري وخطة ضم جريزمان
- ضربة قوية لمدافع برشلونة قبل ساعات من معركة أتلتيكو مدريد
- خطة ميسي للانتقام من اليونايتد
- بعد انضمامه لبرشلونة.. جريزمان يتفوق على ميسي
- عاجل.. إصابة ليونيل ميسي في برشلونة وغيابه عن جولة أمريكا
- بشري سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة ميسي
- أهم أخبار برشلونة اليوم: الإعلان عن مدة غياب ميسي وإنقلاب في البرسا بسبب تصريحات دي يونج وتحديد موعد ضم نيمار