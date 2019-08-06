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"الصحة" توعي الحجاج بطرق تجنب "النزلة المعوية"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:57 م
الصحة توعي الحجاج بطرق تجنب النزلة المعوية
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واصلت "الصحة" رسائلها التوعوية، التي توجهها لضيوف الرحمن لضمان سلامتهم، ضمن حملتها #حج_بصحة، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنفوغرافيك توعويًّا، يهدف إلى شرح طرق تجنب الإصابة بالنزلة المعوية خلال الحج.

ودعت "الصحة" الحجاج إلى الحرص على سلامة ونظافة الطعام قبل تناوله، والمحافظة على نظافة اليدين، وتجنب استعمال أشياء الآخرين، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، وضرورة طبخ اللحوم جيدًا، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.
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