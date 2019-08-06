هدف ريال مدريد يهدد بعرض باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إلى أن الدنماركي كريستيان إريكسن لا يريد الاستمرار في صفوف توتنهام ويحاول الخروج ولكن الوقت يلعب ضده حيثُ لا يتبقى سوى 48 ساعة على إغلاق سوق انتقالات الدوري الانجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن وجهة إريكسن المفضلة هي ريال مدريد وهو النادي الذي ظل يفاوض توتنهام من أجل ضم اللاعب ليقود وسط الميرينجي وسط الأداء الضعيف من لوكا مودريتش وتوني كروس ولكن لم تصل المفاوضات لأي نتيجة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المشكلة هي رغبة زين الدين زيدان في التوقيع مع بول بوجبا، بينما يفضل فلورنتينو بيريز ضم إريكسن، الذي يعتبره أكثر حسماً وأرخص ولكن هناك القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق.





وكشفت "دون بالون" أن إريكسن، في الوقت نفسه، ينتظر بقلق وضعه ويهدد بعرض آخر على الطاولة وهو نادٍ لا يريد الكشف عنه لكنه قد يكون باريس سان جيرمان فيبدو أنهم على استعداد لدفع ما يقرب من 90 مليون يورو.





وأفادت الصحيفة أن هناك الخطة "ب" وهي الاستمرار لعام آخر ومن ثم خروجه من النادي بعد قضاء ست سنوات ورغم ذلك ستكون المنافسة على الدنماركي أكبر.





ويذكر أن إريكسن قد انضم للعب في صفوف توتنهام في 2013 قادماً من تجربة جيدة استمرت لثلاث سنوات مع أياكس أمستردام.