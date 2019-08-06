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"أوقاف الإسكندرية": جمعنا 7 ملايين صك أضحية لتوزيع اللحوم للمناطق الأكثر احتياجًا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:55 م
أوقاف الإسكندرية: جمعنا 7 ملايين صك أضحية لتوزيع اللحوم للمناطق الأكثر احتياجًا
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دينا حسن- محمد رجب
 
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أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن جمعها 7 ملايين جنيه صك أضحية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنها قد حققت رقماً غير مسبوق تخطى 7 ملايين جنيه، وإنه ما زال السباق ممتدًا، وإن هذا يدل على ثقة أهالي الإسكندرية في وزارة الأوقاف، وهي نتاج الشفافية اللامسبوقة في توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة.

وأضاف الشيخ حسن عبد البصير مدير إدارة الدعوة أن أئمة المديرية يسعون إلى الوصول إلى 9 ملايين، بما يساوي 5 آلاف صك.
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