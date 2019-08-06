"أوقاف الإسكندرية": جمعنا 7 ملايين صك أضحية لتوزيع اللحوم للمناطق الأكثر احتياجًا
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:55 م
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
Advertisements
أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن جمعها 7 ملايين جنيه صك أضحية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.
وقالت المديرية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنها قد حققت رقماً غير مسبوق تخطى 7 ملايين جنيه، وإنه ما زال السباق ممتدًا، وإن هذا يدل على ثقة أهالي الإسكندرية في وزارة الأوقاف، وهي نتاج الشفافية اللامسبوقة في توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة.
وأضاف الشيخ حسن عبد البصير مدير إدارة الدعوة أن أئمة المديرية يسعون إلى الوصول إلى 9 ملايين، بما يساوي 5 آلاف صك.
وقالت المديرية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنها قد حققت رقماً غير مسبوق تخطى 7 ملايين جنيه، وإنه ما زال السباق ممتدًا، وإن هذا يدل على ثقة أهالي الإسكندرية في وزارة الأوقاف، وهي نتاج الشفافية اللامسبوقة في توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة.
وأضاف الشيخ حسن عبد البصير مدير إدارة الدعوة أن أئمة المديرية يسعون إلى الوصول إلى 9 ملايين، بما يساوي 5 آلاف صك.
Advertisements
- وزير الأوقاف: شهر مكافأة لمن يستطيع جمع 50 صك من الأئمة (فيديو وصور)
- أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة لتوزيع لحوم الأضاحي بالأماكن الأكثر احتياجًا (صور)
- أوقاف الإسكندرية توزع 4300 كيلو من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا (صور)
- أوقاف الإسكندرية توزع 2300 كيلو من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا (صور)
- "أوقاف الإسماعيلية" توزع 8 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً (صور)
- "أوقاف" الإسكندرية توزع 1100 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في "أبيس" (صور)
- مديرية أوقاف الفيوم: توزع 5 طن لحوم صكوك الأضاحى على الاسر الأكثر احتياجًا (فيديو وصور)
- "أوقاف الإسكندرية" تستقبل 40 طن لحوم لتوزيعها على المحتاجين (صور)
- أوقاف الإسماعيلية تعلن عن بيع صكوك الأضاحي بـ ١٨٠٠ جنيه