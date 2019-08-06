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حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين شمالي العراق

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:47 م
حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين شمالي العراق
حريق
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وكالات
 
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التهمت النار 20 خيمة في مخيم "جمشكو" للنازحين الإيزيديين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمالي العراق صباح اليوم الثلاثاء.

 

وأكد نائب مدير المخيم صبري محمد أن الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي في إحدى الخيام وسرعان ما اتسعت النيران واشتعلت بالخيم المجاورة حتى بلغت 20 خيمة احترقت بجميع مقتنياتها قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق.

 

وأوضح مدير المخيم أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية ولفت إلى أن التماس الكهربائي الذي تسبب بالحريق لم يكن الأول، مطالبا بنشر فريق إطفاء ضمن المخيم لمواجهة الحرائق فور حدوثها.

 

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