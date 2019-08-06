ابتكار جديد لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة حلوان ينافس المستورد

قام مجموعة من طلاب قسم الهندسة الميكانيكية كلية هندسة حلوان بابتكار وتصميم وتصنيع وحدة مناولة محمولة متعددة الأغراض لنقل منتج من مكان الى آخر وتستخدم فى مجال الشحن والتفريغ، حيث تعتبر هذه الوحدة من مستلزمات الإنتاج الخدمية التى لا غنى عنها فى جميع المصانع والصناعات المختلفة، في إطار دعم جامعة حلوان للابتكار والإبداع، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة .





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، وذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التى تساهم في التنمية المستدامة، مضيفاً أن الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب الذين يقومون بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية.





وقام الطلاب، تحت إشراف الدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بتصميم وتصنيع الوحدة المبتكرة لما لها من احتياج كبير فى السوق المصرية كبديل عن مثيلتها المستوردة وبسعر أقل و خامات ذات جودة عالية كما قام الطلاب بتطوير هذه الوحدة المصنعة بإضافة مجموعة من الإمكانيات التي تميزها عن المنتج المستورد حيث تتكون الوحدة من جزئين جزء ثابت، وجزء متحرك" رافعة" بما يجعلها تستطيع نقل البضائع على ثلاث مستويات مختلفة (مستوى أفقي، مستوى منخفض إلى أعلى، مستوى اعلى الى منخفض)، وهذه الإمكانية تساعد فى عملية شحن وتفريغ الشاحنات والحاويات فى أماكن الشحن و التفريغ المختلفة.





كما أن وحدة المناولة المحمولة المتعددة الأغراض مزودة بوحدة تعبئة يمكن من خلالها تعبئة زجاجات أو صناديق منتجات صغيرة، والوحدة مزودة ايضا بنظام اختبار و فرز للمنتجات المتحركة على السير فاذا كان المنتج مطابق للمواصفات فإنه يمر و اذا لم يكن مطابق فانه يجنب ثم يطرد الى مسار خارجى، هذا إلى جانب أن الوحدة بها إمكانية توصيلها بوحدات مناولة أخرى ايا كان طولها وحجمها، كما تتميز بأنها محمولة و متحركة ويمكن نقلها من مكان لآخر بسهولة.





وتساعد وحدة المناولة المحمولة فى حل مشكلة نقل العامل البشرى للبضائع الثقيلة، وتعمل على سرعة عملية الإنتاج ونقل المنتج من مكان لآخر وتحافظ على كفاءته ليصل الى مكان التخزين او البيع.





ويتكون فريق عمل المشروع من الطالب محمد سليم، أحمد سعيد، أحمد فوزى، أحمد لولي، أحمد مجدي، كريم فتحي، وهم مجموعة طلاب من ثلاث شعب مختلفة وهي هندسة الإنتاج وهندسة الميكاترونيك والهندسة الصناعية.



