تأجيل استكمال المرافعات عن 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت إغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لجلسة غدا الأربعاء الموافق 7 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



