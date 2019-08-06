عائلة السبسي تغادر قصر قرطاج
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:46 م
محمد وليد الجموسي
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من المنتظر أن تغادر عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم 25 جويلية 2019، بالمستشفى العسكري، القصر الرئاسي بقرطاج قبل موعد الزيارة التي ستقام يوم 8 أوت الجاري والتي تنظمها بعض العائلات بمناسبة مرور 15 يوما على تاريخ الوفاة بمنزل العائلة بسكرة.
ونقلا عن صحيفة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 6 أوت 2019 فإنه وبمغادرة القصر الرئاسي تعود حرم الرئيس الراحل شادلية فرحات ، إلى مقر إقامتها بسكرة لتنتفع في المقابل بجراية وبامتيازات أخرى نص عليها القانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 .
وبحسب الفصل 4 من القانون المذكور فإنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر.
وبحسب ما ذكر المصدر ذاته فإن جراية أرملة الباجي قائد السبسي ستكون في حدود 13.600 دينار
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