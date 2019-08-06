عائلة السبسي تغادر قصر قرطاج

من المنتظر أن تغادر عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم 25 جويلية 2019، بالمستشفى العسكري، القصر الرئاسي بقرطاج قبل موعد الزيارة التي ستقام يوم 8 أوت الجاري والتي تنظمها بعض العائلات بمناسبة مرور 15 يوما على تاريخ الوفاة بمنزل العائلة بسكرة.

ونقلا عن صحيفة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 6 أوت 2019 فإنه وبمغادرة القصر الرئاسي تعود حرم الرئيس الراحل شادلية فرحات ، إلى مقر إقامتها بسكرة لتنتفع في المقابل بجراية وبامتيازات أخرى نص عليها القانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 .

وبحسب الفصل 4 من القانون المذكور فإنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.

وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر.