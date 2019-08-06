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نرمين صفر تُعلن نيتها الترشّح للرئاسية .

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:44 م
نرمين صفر تُعلن نيتها الترشّح للرئاسية .
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلنت الفنانة الاِستعراضية نرمين صفر ، الاثنين ، نيتها في الترشّح للانتخابات الرئاسية المُقرّر إجراؤها في الخامس عشر من سبتمبر القادم. 
وقالت صفر إنّ قرارها يأتي اِستجابةً لطلب الجمهور، قائلة "ستُصبح تونس أعظم من ايطاليا ولن يُفكر أي أحد في مُغادرة البلاد مُستقبلاً".
وتابعت نرمين صفر "تفرحو بيا نفرح بيكم" وذلك في إشارة إلـى جمع التزكيات والمُقدّرة بعشرة آلاف ناخب.
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