نرمين صفر تُعلن نيتها الترشّح للرئاسية .

أعلنت الفنانة الاِستعراضية نرمين صفر ، الاثنين ، نيتها في الترشّح للانتخابات الرئاسية المُقرّر إجراؤها في الخامس عشر من سبتمبر القادم.

وقالت صفر إنّ قرارها يأتي اِستجابةً لطلب الجمهور، قائلة "ستُصبح تونس أعظم من ايطاليا ولن يُفكر أي أحد في مُغادرة البلاد مُستقبلاً".