إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث معهد الأورام

أصيب المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي الأليم الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، حيث تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة في مكان الحادث، والذي نجم عنه إصاباتهم إصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.



