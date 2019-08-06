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إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:41 م
إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث معهد الأورام
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سمر جابر
 
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أصيب المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي الأليم الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، حيث تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة في مكان الحادث، والذي نجم عنه إصاباتهم إصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.

وعلى الفور وجه وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، مساعده لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد ناصر للاطمئنان علي صحة المستشار وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
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