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إيقاف سيف الطرابلسي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:43 م
إيقاف سيف الطرابلسي
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محمد وليد الجموسي
 
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أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، خالد الحيوني ، الاثنين، أنّه تمّ ايقاف اِبن شقيق ليلى بن علي سيف الطرابلسي على خلفية صدور مناشير تفتيش ضده من القضاء. 
وأضاف خالد الحيوني أنّ الاجراءات تمت في اطار مراقبة ترتيبية وأنه تم الاحتفاظ بالطرابلسي طبقا للاجراءات القانونية المترتبة عن الاحتفاظ وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية، وذلك وفق تصريحه للشارع المغاربي.
يُذكر أنّ مصادر مطلعة قالت  أنّ 3 مناشير تفتيش تتعلّق بهضم جانب موظف عمومي ومحاولة اجتياز الحدود خلسة صدرت في حق سيف الطرابلسي .
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