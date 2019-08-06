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ملامح تشكيل الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:38 م
ملامح تشكيل الزمالك أمام ديكاداها الصومالي
شيكابالا
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الفجر الرياضي
 
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ينوي طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بتشكيل هجومي أمام ديكاداها الصومالي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز 

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وشيكابالا

خط الهجوم: عمر السعيد وأشرف بن شرقي

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