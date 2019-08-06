مقداد السهيلي: صوت أصالة نصري يمكن أن يحيلني على مستشفى الأعصاب
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:41 م
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
أكد الفنان مقداد السهيلي أن صوت أصالة نصري لا يروق له، وقد تحيله على ‘مستشفى الأعصاب’ إذا استمع لأغانيها.
وقال السهيلي في تصريح لموزاييك ‘ أصالة نصري تحيلني على مستشفى الأعصاب وكي تغنّي ذكرى محمد.. أصالة لازمها تبيع الليموناضا..هذا رأيي وليس تجنّ’.
وفي حديثه عن الفنانة اللبنانية إليسا، انتقد ضيف كورنيش كل من لقبها بملكة الإحساس، معتبرا أن الفنانة التونسية ذكرى محمد هي الإحساس في أبهى معانيه.
وأضاف ‘ اليسا لا تمسني.. وإذا هي ملكة الإحساس، مالا أم كلثوم ملكة شنوا؟ أنا ما نسمعش اليسا والله يهدي الّي شرى والي كراء، كما أن أغانيها تضمنت كلاما تافها واليسا هذي حاجة فاسدة ياسر’.
كما انتقد مقداد السهيلي الفنانة كارول سماحة ونصيف زيتون الذي قال أنه لا يلفت انتباهه، متابعا في هذا الإطار ‘ كان تعطيني 10 ملايين ما نمشيش لهذوما لكل ..نتقلق. وأنا أغار من العباقرة فقط
Advertisements