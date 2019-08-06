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مدافع أرسنال يرحل إلى الدوري الفرنسي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:37 م
مدافع أرسنال يرحل إلى الدوري الفرنسي
لاعبي آرسنال
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مصطفي صابر
 
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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن نجم  آرسنال أصبح قريباً من الرحيل عن الفريق في الانتثقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً للإذاعة "بي بي سي"البريطانية  إن نادي آرسنال الإنجليزي اتفق مع الفريق الفرنسي بوردو، على التعاقد مع لوران كوسيلني مقابل 5 ملايين يورو في الميركاتو الجاري.

وسيخضع اللاعب اليوم الثلاثاء للكشف الطبي في المدينة الفرنسية قبل إتمام انتقاله إلى بوردو بشكل رسمي عقب الاتفاق على الصفقة.

وقد تدرب كوسيلني مع فريق الناشئين، بعدما رفض الانضمام إلى معسكر آرسنال التحضيري قبل 3 أسابيع في الولايات المتحدة.

وحاول من قبل المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري، إقناع لوران كوسيلني بالبقاء، لكن اللاعب الفرنسي لا يريد الإستمرار.
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