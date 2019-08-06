ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 6-8-2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:36 م
سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 6-8-2019
سعر الدينار الكويتى
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقرت التعاملات علي الدينار الكويتي وفقا لموقع  الدولار لايف  ليصبح سعر الدينار الكويتي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي"البنك العربي الافريقي
سعر شراء 55.31 جنيها
سعر بيع 56.08 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
سعر شراء 55.16 جنيها
سعر بيع  55.51 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.60 جنيها.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
سعر شراء 55،19 جنيها
سعر بيع 55،62 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
سعر شراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.69 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
سعر شراء 54.60 جنيها
سعر بيع 55.65 جنيها
Advertisements
المزيد عن: سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتى في مصر الاقتصاد المصرى اسعار العملات العربية اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية