وداد بوشماوي: لست مترشحة لأي منصب حاليا

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أكدت الرئيسة السابقة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، انه لا صحة للخبر الذي تم ترويجه في بعض المواقع الالكترونية وصفحات الفيسبوك بشأن تكليفها على رأس “هيئة الرقابة و الشفافية في قطاع النفط. ‎ وقالت بوشماوي في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بالفيسبوك أؤكد “أن الخبر زائف و ليس له أساس من الصحة والموقع معروف بنشره للإخبار الكاذبة”، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يقم بتكليفها بأي شيء. وشددت على أنها “لست مرشحة لأي منصب في الوقت الحالي”، متابعة :”لا أعرف من يقف وراء هذه الإشاعات وماهي اهدافهم ، ولكن اتمنى أن لا يتم إقحامي في التجاذبات السياسية”.