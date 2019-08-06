وزير الأوقاف: أي محاولة لاستغلال الحج سياسيا جريمة في حق الدين نفسه

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أي محاولة رخيصة لاستغلال موسم الحج وشعيرة الحج الأمر التعبدي المحض استغلالا سياسيا أو طائفيا أو لصالح حزب أو جماعة هو جريمة كبيرة في حق الدين نفسه ، ودليل على إفلاس صاحبها سياسيا وعلى متاجرته بدين الله.





وأوضح الوزير، في بيان له، أن هنالك جماعات ضالة مارقة لا تألو على دين ولا وطن ولا خلق كريم ، تقوم بمحاولات استغلال أية مناسبات دينية عظيمة كموسم الحج أو أحداث رياضية كبرى للدفع بعناصرها المجرمة وبعض المأجورين من أذنابها ومنتفعيها للنيل من هذه الأحداث والخروج بها عن مسارها سواء أكان مسارا دينيا أم حدثا رياضيا.





وأشار إلى أن هذه الجماعات لا يشغلهم لا الدين ولا القيم المجتمعية ولا مصالح الأوطان، إنما هي جماعات نفعية، الغاية عندها تبرر الوسيلة أي وسيلة، فقد أعماهم الطمع وأفقدتهم العمالة والخيانة كل درجات الوعي والاتزان ، فصاروا يتخبطون كحاطب ليل أو أشد تخبطا.





وأضاف أنه من حق الدول أن تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما لإقرار الأمن، مع عدم السماح لأي من عناصر هذه الجماعات الضالة بأن يفسد على الناس نسكهم، أو يعكر صفوهم، أو يتاجر بدين الله عز وجل ويشوه صفحته البيضاء النقية.



