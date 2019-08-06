باريس سان جيرمان يتسول لبيع "نيمار"
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:30 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا على كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية
أن باريس سان جيرمان قرر الاستغناء عن نيمار لرغبته في اللعب لبرشلونة وعرض على مانشستر
يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي التعاقد معه لرغبته في
عدم إعادته إلى برشلونة.
وأوضحت أن هناك اتصالات جارية باريس سان
جيرمان ومانشستر يونايتد بينما يترقب ريال مدريد إبعاده عن العودة إلى برشلونة.
Advertisements
المزيد عن: نيمار صفقات برشلونة برشلونة باريس سان جيرمان
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. موعد الإعلان عن الصفقة الكبري والريال يوجه صدمة قوية إلى برشلونة
- ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نيمار
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار وميسي يرفض الصفقة الكبري
- أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. هل تحدث الصفقة التبادلية الكبري بين البرسا وباريس وتحديد سعر بيع نجم الفريق لليفربول
- سر طلب نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة
- أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة
- نيمار يوافق على شروط برشلونة.. ويفجر مفاجأة كبري
- ريال مدريد ويوفنتوس على رأس بدائل نيمار للرحيل عن باريس
- أهم أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يتجه لخيانة البرسا وميسي يفتح النار على بارتاميو وحسم صفقة جديدة وخسارة المعركة الكبري